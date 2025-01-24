На Донетчине власть приняла решение о принудительной эвакуации семей с детьми из двух громад. Что известно

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Фото: ДОВА

В Донецкой области приняли решение начать обязательную эвакуацию принудительным образом семей с детьми из населенных пунктов Комарской и Криворожской громад. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Так, семьи с детьми эвакуируют из поселков Бурлацкое, Зеленый Гай, Мирное, Перебудова и Шевченко, сел Андреевка-Клевцово, Вольное Поле, Грушевское, Запорожье, Зирка, Комар, Новоочеретоватое, Новохатское, Привольное, Поддубное, Толстой и Ялта Комарской громады. Также эвакуация обязательна из сел Васильевка, Гулево, Каменка, Лиман, Мирное, Новоалександровка, Шиловка и Юрьевка Криворожской громады.



В Комарской громаде остается 76 детей, в Криворожской – 34.

Напомним, что правозащитники представили план по защите прав человека в Украине, он касается переселенцев и жителей оккупированных территорий.