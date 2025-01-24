На Донеччині влада ухвалила рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми із двох громад. Що відомо

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Фото: ДОВА

В Донецькій області ухвалили рішення розпочати обов'язкову евакуацію примусовим чином сімей з дітьми з населених пунктів Комарської та Криворізької громад. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Так, сім'ї з дітьми евакуюють з селищ Бурлацьке, Зелений Гай, Мирне, Перебудова та Шевченко, сіл Андріївка-Клевцове, Вільне Поле, Грушівське, Запоріжжя, Зірка, Комар, Новоочеретувате, Новохатське, Привільне, Піддубне, Толстой та Ялта Комарської громади. Також евакуація обов'язкова із сіл Василівка, Гуліве, Кам'янка, Лиман, Мирне, Новоолександрівка, Шилівка та Юріївка Криворізької громади.



У Комарській громаді залишається 76 дітей, у Криворізькій – 34.

Нагадаємо, що правозахисники представили план захисту прав людини в Україні, він стосується переселенців та мешканців окупованих територій.