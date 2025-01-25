Зеленський розповів, що буде, якщо переговори про мир проведуть без України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що виключити Україну з будь-якого переговорного процесу неможливо, оскільки Росія веде війну не лише проти України, а й проти всього світу.



«Росія веде війну проти України, світу, Європи. Проте основний фронт проходить на нашій землі. Вилучення України з будь-якого формату переговорів робить такий майданчик марним. У такому разі вона принесе лише політичні результати, не пов'язані з безпекою та закінченням війни», — сказав Зеленський на пресконференції з президентом Молдови Маєю Санду.



Глава держави наголосив, що у будь-яких переговорах мають брати участь Україна, США, Європа та Росія. При цьому він уточнив, що остаточна структура переговорного процесу наразі не сформована. Однак усі ключові положення для досягнення справедливого миру вже викладено у Формулі миру.



Також Зеленський прокоментував рішення Ради національної безпеки та оборони, ухвалене у 2022 році щодо заборони на прямі переговори з керівником Кремля Володимиром Путіним.



Раніше глава Кремля Володимир Путін прокоментував заяви президента США Дональда Трампа про можливі переговори щодо завершення війни в Україні. За словами російського президента, «Москва завжди відкрита до контактів», але він звинуватив Україну у неможливості таких переговорів із низки причин. Він вважає, що керівництво України нібито нелегітимне. І переговорам із РФ нібито заважає заборона від 30 вересня 2022 року РНБО щодо ведення прямих переговорів Києва з Володимиром Путіним.



На заяву президента відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.



«Путін намагається просувати ідею переговорів із США. Але він має умову: він хоче домовлятися про долю Європи — без Європи. І обговорювати Україну – без України. Цього не буде. Сучасний світ так не працює. Путіну настав час повернутися в реальність, або його повернуть», — висловився Єрмак.



Дональд Трамп закликав російського президента Володимира Путіна скоріше укласти угоду про припинення війни проти України, інакше запровадить високі податки, тарифи та санкції.



Також Трамп дав спеціальному представнику з питань України та Росії генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу доручення закінчити війну протягом ста днів.



Київ хоче заручитися гарантіями безпеки від Вашингтона перед тим, як вступати в прямий контакт з Москвою, сказав президент України Володимир Зеленський.