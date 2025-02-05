Украинские дроны устроили воздушный бой возле Часового Яра и сбили пять российских БПЛА

Дроны ВСУ сбили пять российских БПЛА в бою у Часов Яра. Фото: кадр из видео

Во время захода на позицию пехотинцы 244-го батальона попали под атаку российской группы дронов. Ситуация была критической, но операторы украинских БпЛА приняли нестандартное решение — таранить вражеские дроны.

По тревоге в воздух были подняты дополнительные экипажи БПЛА, что привело к воздушному бою. В результате украинские аэроразведчики сбили пять российских дронов, используя пикирование, таран и специальную сетку.



События развернулись в районе Часова Яра, Донецкая область. Уникальные кадры боя демонстрируют эффективность украинских операторов дронов в противостоянии с врагом.

Напомним, в Генштабе подтвердили поражение НПЗ в Краснодарском крае. ВСУ также ударили по российской ПВО на Запорожье.