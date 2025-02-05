Українські дрони влаштували повітряний бій біля Часового Яру та збили п'ять російських БПЛА

Дрони ЗСУ збили п'ять російських БПЛА в бою біля Часового Яру. Фото: кадр із відео

Під час заходу на позицію піхотинці 244 батальйону потрапили під атаку російської групи дронів. Ситуація була критичною, але оператори українських БПЛА ухвалили нестандартне рішення — таранити ворожі дрони.

За тривогою в повітря було піднято додаткові екіпажі БПЛА, що призвело до повітряного бою. У результаті українські аеророзвідники збили п'ять російських дронів, використовуючи пікірування, таран і спеціальну сітку.



Події розгорнулися в районі Часового Яру, Донецької області. Унікальні кадри бою демонструють ефективність українських операторів дронів у протистоянні з ворогом.

Нагадаємо, у Генштабі підтвердили ураження НПЗ у Краснодарському краї. ВСУ також ударили по російській ППО на Запоріжжі.