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Воздушные силы ВСУ за апрель уничтожили 2332 цели в небе

01 мая 2025, 15:28

Воздушные силы ВСУ за апрель уничтожили 2332 цели в небе

Пилот украинского истребителя. Фото: Воздушные силы ВСУ Пилот украинского истребителя. Фото: Воздушные силы ВСУ

В течение апреля 2025 года подразделениями противовоздушной обороны Сил обороны Украины уничтожено 2332 воздушные цели. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

В частности, были сбиты:

  • 38 крылатых ракет Х-101 / Х-55СМ
  • 7 баллистических ракет «Искандер-М / KN-23»
  • 13 крылатых ракет «Калибр»
  • 3 крылатые ракеты «Искандер-К»
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 / Х-69
  • 1214 ударных БпЛА типа Shahed
  • 689 разведывательных БпЛА
  • 364 БпЛА других типов

Кроме того, авиацией Воздушных Сил за апрель совершено более 610 вылетов, из них:

  • около 330 — на истребительное прикрытие
  • более 200 — на огневое поражение и поддержку Сил обороны

В результате работы украинской авиации было уничтожено 326 целей, а также поражены командные пункты, логистические объекты и скопления живой силы и техники противника.

«Бьём врага в небе и на земле! Вместе — к победе!» — отмечается в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

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