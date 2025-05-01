Воздушные силы ВСУ за апрель уничтожили 2332 цели в небе

Пилот украинского истребителя. Фото: Воздушные силы ВСУ

В течение апреля 2025 года подразделениями противовоздушной обороны Сил обороны Украины уничтожено 2332 воздушные цели. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

В частности, были сбиты:

38 крылатых ракет Х-101 / Х-55СМ

7 баллистических ракет «Искандер-М / KN-23»

13 крылатых ракет «Калибр»

3 крылатые ракеты «Искандер-К»

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 / Х-69

1214 ударных БпЛА типа Shahed

689 разведывательных БпЛА

364 БпЛА других типов

Кроме того, авиацией Воздушных Сил за апрель совершено более 610 вылетов, из них:

около 330 — на истребительное прикрытие

более 200 — на огневое поражение и поддержку Сил обороны

В результате работы украинской авиации было уничтожено 326 целей, а также поражены командные пункты, логистические объекты и скопления живой силы и техники противника.



«Бьём врага в небе и на земле! Вместе — к победе!» — отмечается в сообщении Воздушных Сил ВСУ.