Воздушные силы ВСУ за апрель уничтожили 2332 цели в небе

В течение апреля 2025 года подразделениями противовоздушной обороны Сил обороны Украины уничтожено 2332 воздушные цели. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.
В частности, были сбиты:
Кроме того, авиацией Воздушных Сил за апрель совершено более 610 вылетов, из них:
В результате работы украинской авиации было уничтожено 326 целей, а также поражены командные пункты, логистические объекты и скопления живой силы и техники противника.
«Бьём врага в небе и на земле! Вместе — к победе!» — отмечается в сообщении Воздушных Сил ВСУ.
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