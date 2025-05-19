Оккупанты обстреляли Херсон: погибла женщина, трое раненых

Результат артобстрела Херсона. Фото: кадр из видео

Вчера около 22:20 российская армия нанесла артиллерийский удар по Днепровскому району Херсона, прицельно обстреляв жилые дома. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.







Из-за атаки в собственном доме погибла 75-летняя женщина. Также ранения получили трое человек: 76-летний мужчина с взрывной травмой, переломом ребра и ушибом грудной клетки, 53-летняя женщина с контузией и взрывной травмой, а также еще одна 53-летняя женщина, которой помощь оказали на месте.



Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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