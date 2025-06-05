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Голові АМКУ Кириленко вручили нову підозру: не вказав 20 об'єктів і BMW

05 червня 2025, 12:45

Голові АМКУ Кириленко вручили нову підозру: не вказав 20 об'єктів і BMW

Павло Кириленко. Фото: АМКУ Павло Кириленко. Фото: АМКУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) повідомили про нову підозру голові Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка — цього разу у справі про недекларування майна.

«Також повідомлено про підозру його дружині — у пособництві у незаконному збагаченні», — йдеться у повідомленні пресслужби НАБУ.

Слідство встановило, що чиновник не вказав в електронній декларації за 2024 рік 20 об'єктів нерухомості та автомобіль преміумкласу, які були оформлені на родичів його подружжя.

Серед незадекларованого майна — шість квартир у Києві та Ужгороді, житловий будинок під Києвом площею понад 220 квадратних метрів, дві земельні ділянки, два гаражі, шість паркомісць, три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 квадратних метрів, а також автомобіль BMW X3.

Раніше повідомлялося, що керівник АМКУ вже є фігурантом кримінального провадження за фактами незаконного збагачення та приховування інформації у деклараціях за 2020–2023 роки Підставою для початку розслідування став журналістський матеріал проєкту «Радіо Свобода».

Як повідомлялося, 4 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду змінив запобіжний захід голові Антимонопольного комітету України та ексначальнику Донецької обласної військової адміністрації Павлу Кириленко.

Нагадаємо, що Кириленка звинувачують у незаконному збагаченні на 72,1 мільйона гривень та декларуванні невірогідної інформації.

28 серпня 2024 року Вищий антикорупційний суд обрав Кириленка запобіжний захід у вигляді внесення застави у розмірі 30 мільйонів 280 тисяч гривень.

Вже наступного дня за нього внесли необхідну заставу.

У грудні НАБУ та САП завершили досудове розслідування та передали до суду матеріали справи.

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