Атлеты сборной Украины попали под обстрел РФ в Луцке

РФ атаковала отель «Мотор» в Луцке, где на момент удара находились легкоатлеты сборной Украины. Фото: кадр из видео.

Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что в ночь на 6 июня в результате массированной атаки Российской Федерации по Луцку пострадал отель, где проживали спортсмены национальной сборной по лёгкой атлетике.



Согласно информации НОК, Россия выпустила по городу шесть ракет и пятнадцать ударных дронов типа «Шахед». Обстрел пришёлся на центр города и жилые районы. В числе повреждённых объектов оказался отель «Мотор», где на момент атаки находились легкоатлеты сборной Украины, приехавшие для участия в командном чемпионате Украины.

РФ атаковала отель «Мотор» в Луцке, где на момент удара находились легкоатлеты сборной Украины. Фото: кадр из видео.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших среди спортсменов. Национальный олимпийский комитет вновь призвал международное спортивное сообщество не закрывать глаза на преступления России и ежедневно совершаемые атаки на украинские города.



«Украина твёрдо стоит на позиции: пока российские войска при поддержке белорусского режима продолжают преступную войну против украинского народа, российским и белорусским спортсменам должно быть запрещено участие в любых международных соревнованиях — даже под нейтральным флагом», — подчеркнули в НОК.

Ранее ночью 6 июня Россия дронами-камикадзе «Шахед», крылатыми и баллистическим ракетами атаковала Украину.