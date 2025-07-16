Обстрелы Донетчины не прекращаются: разрушены дома, ранены мирные жители — ОВА

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин утром 16 июля сообщил, что за минувшие сутки российские войска 23 раза обстреляли населенные пункты области. Есть пострадавшие среди мирных жителей и значительные разрушения.
Покровский район. В Мирнограде ранен один человек. В Покровской громаде — трое раненых. Повреждены три дома: по одному в Покровске и Гришино.
Краматорский район. В Лимане повреждены два жилых дома, в Торском — еще четыре. В Ямполе поврежден автомобиль. В Краматорске разрушены три многоэтажки и четыре нежилых помещения. В Константиновке повреждены четыре частных дома, админздание, детская площадка и газопровод.
Бахмутский район. В Северске повреждены три дома и промышленная зона.
С линии фронта за сутки эвакуированы 121 человек, в том числе 21 ребенок, отметил начальник ОВА.
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