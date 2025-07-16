Обстрелы Донетчины не прекращаются: разрушены дома, ранены мирные жители — ОВА

Последствия российского обстрела одного из населённых пунктов Донецкой области 15 июля. Фото: ОВА

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин утром 16 июля сообщил, что за минувшие сутки российские войска 23 раза обстреляли населенные пункты области. Есть пострадавшие среди мирных жителей и значительные разрушения.

Покровский район. В Мирнограде ранен один человек. В Покровской громаде — трое раненых. Повреждены три дома: по одному в Покровске и Гришино.

Краматорский район. В Лимане повреждены два жилых дома, в Торском — еще четыре. В Ямполе поврежден автомобиль. В Краматорске разрушены три многоэтажки и четыре нежилых помещения. В Константиновке повреждены четыре частных дома, админздание, детская площадка и газопровод.

Бахмутский район. В Северске повреждены три дома и промышленная зона.

С линии фронта за сутки эвакуированы 121 человек, в том числе 21 ребенок, отметил начальник ОВА.