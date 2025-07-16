Обстріли Донеччини не припиняються: зруйновано будинки, поранено мирних жителів — ОВА

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 15 липня. Фото: ОВА

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін вранці 16 липня повідомив, що протягом минулої доби російські війська 23 рази обстріляли населені пункти області. Є постраждалі серед мирних жителів та значні руйнування.

Покровський район. У Мирнограді поранено одну людину. У Покровській громаді – троє поранених. Пошкоджено три будинки: по одному в Покровську та Гришиному.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено два житлові будинки, у Торському — ще чотири. У Ямполі пошкоджено автомобіль. У Краматорську зруйновано три багатоповерхівки та чотири нежитлові приміщення. У Костянтинівці пошкоджено чотири приватні будинки, адмінбудівлю, дитячий майданчик та газопровід.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено три будинки та промислову зону.

З лінії фронту за добу евакуйовано 121 особу, зокрема 21 дитину, зазначив начальник ОВА.