Дроны ударили по городу Рославль в Смоленской области РФ: там расположен военный завод

Ночью и утром 17 июля беспилотники атаковали Смоленскую область России. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. В результате атаки пострадал один человек.
Отмечается, что сегодня ночью и в утренние часы на территории Смоленской области силами ПВО армии РФ были сбиты и подавлены 14 дронов. Пострадавшему в результате падения обломков оказана медицинская помощь. Также сообщается о незначительных повреждениях гражданского объекта.
«В настоящее время на месте происшествия властями муниципального округа и экстренными службами ведется работа по устранению последствий атаки», — добавил Анохин.
По данным издания ASTRA, атака в Смоленской области пришлась на город Рославль. Там расположен АО «720 ремонтный завод средств обеспечения полетов» Ростеха. Также в Рославле расположен ОАО «Рославльский вагоноремонтный завод».
Что именно стало целью атаки, пока неизвестно.
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