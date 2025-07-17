Дроны ударили по городу Рославль в Смоленской области РФ: там расположен военный завод

Беспилотники атаковали город Рославль в Смоленской области России — там расположен военный завод. Иллюстративное фото

Ночью и утром 17 июля беспилотники атаковали Смоленскую область России. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. В результате атаки пострадал один человек.

Отмечается, что сегодня ночью и в утренние часы на территории Смоленской области силами ПВО армии РФ были сбиты и подавлены 14 дронов. Пострадавшему в результате падения обломков оказана медицинская помощь. Также сообщается о незначительных повреждениях гражданского объекта.

«В настоящее время на месте происшествия властями муниципального округа и экстренными службами ведется работа по устранению последствий атаки», — добавил Анохин.

По данным издания ASTRA, атака в Смоленской области пришлась на город Рославль. Там расположен АО «720 ремонтный завод средств обеспечения полетов» Ростеха. Также в Рославле расположен ОАО «Рославльский вагоноремонтный завод».

Что именно стало целью атаки, пока неизвестно.