Дрони вдарили по місту Рославль у Смоленській області РФ: там розташований військовий завод

Безпілотники атакували місто Рославль у Смоленській області Росії — там розташований військовий завод. Ілюстративне фото

Вночі та вранці 17 липня безпілотники атакували Смоленську область Росії. Про це повідомив губернатор регіону Василь Анохін. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Зазначається, що сьогодні вночі та вранці на території Смоленської області силами ППО армії РФ було збито та придушено 14 дронів. Потерпілому внаслідок падіння уламків надано медичну допомогу. Також повідомляється про незначні ушкодження цивільного об'єкту.

«Наразі на місці події владою муніципального округу та екстреними службами ведеться робота з усунення наслідків атаки», — додав Анохін.

За даними видання ASTRA, атака у Смоленській області припала на місто Рославль. Там розташовано АТ «720 ремонтний завод засобів забезпечення польотів» Ростеха. Також у Рославлі розташований ВАТ «Рославльський вагоноремонтний завод».

Що саме стало ціллю атаки, поки що невідомо.