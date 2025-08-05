Беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру в Ростовской области РФ

В Ростовской области России дроны подвергли атаке железнодорожную инфраструктуру. Фото: ASTRA

Ночью 5 августа дроны атаковали Ростовскую область России, где под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура. В результате обстрела пострадала железнодорожная станция, являющаяся частью военной логистики ВС РФ.

Пожар вспыхнул в районе железнодорожной станции Тацинская. Об атаке по российской инфраструктуре сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем телеграм-канале, а также информировали российские паблики.

«Ростовская область. Станция Тацинская. Поражение нашими БпЛА. Продолжаем системно выносить железнодорожную логистику», — отметил Андрющенко.

Российское издание ASTRA геолоцировало кадры очевидцев, которые распространили в соцсетях, и выяснило, что они действительно были сняты на станции Тацинская в Ростовской области. В частности, на это указывает красная водонапорная башня. За пожаром на кадрах зафиксировали также местный элеватор.

Кроме того, местные паблики сообщили, что прогремели взрывы вблизи хутора Калиновка в Ростовской области. Там в небе заметили не менее 6 беспилотников, активно работала противовоздушная оборона.

В некоторых районах Миллерово этой ночью пропала электроэнергия, информации о пострадавших или повреждениях не поступало.

Местная энергетическая компания сообщила, что «произошло технологическое нарушение в сети смежной сетевой организации, что привело к частичному отключению потребителей».