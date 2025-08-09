Воздушная тревога в Сочи: эвакуация с пляжа и коллапс в аэропорту

В Сочи вечером, 8 августа, сработала система противовоздушной обороны, отражавшая атаку беспилотных летательных аппаратов.

РосСМИ сообщают, что по данным главы городской администрации Андрея Прошунина, в результате обстрела в Дагомысе повреждено окно в одном из многоквартирных домов. Пострадавших среди жителей нет.

Из-за воздушной тревоги на пляже «Альбатрос» в Лазаревском районе спасатели эвакуировали всех отдыхающих. Ситуация также затронула транспортную сферу: вечером 8 августа в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов.

Работа аэропорта оказалась парализована и 9 августа: задержаны около 30 рейсов на вылет и 50 на прилет. Пассажиры часами ожидают отправления — многие уже более 12 часов. Места для отдыха на полу и лестницах становятся дефицитом, дети плачут, родители вынуждены кормить их прямо в зале ожидания.

Накануне из-за угрозы атаки БПЛА 26 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы. В данный момент все ограничения в сочинском аэропорту сняты, однако полеты приостановлены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ижевска, Самары и Ульяновска. По данным Росавиации, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

