Повітряна тривога у Сочі: евакуація з пляжу та колапс в аеропорту

У Сочі ввечері, 8 серпня, спрацювала система протиповітряної оборони, яка відбивала атаку безпілотних літальних апаратів.

РосЗМІ повідомляють, що за даними голови міської адміністрації Андрія Прошуніна, внаслідок обстрілу в Дагомисі пошкоджено вікно в одному із багатоквартирних будинків. Постраждалих серед мешканців немає.

Через повітряну тривогу на пляжі «Альбатрос» у Лазаревському районі рятувальники евакуювали всіх відпочивальників. Ситуація також торкнулася транспортної сфери: увечері, 8 серпня, в аеропорту Сочі було запроваджено тимчасові обмеження на прийом та виліт повітряних суден.

Робота аеропорту виявилася паралізованою і 9 серпня: затримано близько 30 рейсів на виліт і 50 на приліт. Пасажири годинами чекають на відправлення — багато хто вже понад 12 годин. Місця для відпочинку на підлозі та сходах стають дефіцитом, діти плачуть, батьки змушені годувати їх у залі очікування.

Напередодні через загрозу атаки БПЛА 26 літаків було перенаправлено на запасні аеродроми. Наразі всі обмеження в сочинському аеропорту знято, проте польоти припинені в аеропортах Казані, Нижньокамська, Іжевська, Самари та Ульяновська. За даними Росавіації, ці заходи необхідні для забезпечення безпеки польотів.

Нагадаємо, «привиди» ГУР вразили надсучасну РЛС окупантів у Криму.