Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Дружковка, Константиновка, Славянск — под массированными атаками оккупантов: двое погибших и семеро раненых за сутки

10 августа 2025, 11:28

Дружковка, Константиновка, Славянск — под массированными атаками оккупантов: двое погибших и семеро раненых за сутки

Дружковка, Константиновка, Славянск — под массированными атаками оккупантов: двое погибших и семеро раненых за сутки

За 9 августа полиция зафиксировала 3 060 ударов по линии фронта и жилому сектору. Под огонь попали 11 населенных пунктов, включая Дружковку, Константиновку, Краматорск, Лиман, Славянск, а также села Боковое, Марково, Никольское, Среднее, Старый Караван и Шаховое.

Разрушено или повреждено 54 гражданских объекта, среди них 28 жилых домов. В селе Среднее Лиманской громады погиб один человек.

По Константиновке россияне нанесли авиаудар управляемой бомбой весом 500 кг, а также обстреляли город с дронов, РСЗО и артиллерии. Ранены два мирных жителя, повреждены 10 многоквартирных и 7 частных домов, учебное заведение, магазин и две хозяйственные постройки.

В Марковом в результате атаки FPV-дрона пострадал мирный житель, поврежден частный дом. Славянск подвергся удару авиабомбы «КАБ-250» и четырех дронов «Герань-2» — повреждены шесть частных домов, нежилое здание и два автомобиля.

В Никольском четыре дрона «Герань-2» разрушили часть объектов на территории предприятия. Дружковку обстреляли из РСЗО «Смерч», повредив два многоквартирных и два частных дома, образовательное учреждение и два гражданских авто.

Сегодня, 10 августа, около 4:00 и 5:00 оккупанты нанесли по Дружковке еще два удара. Погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Повреждены как минимум пять частных домов и два автомобиля.

Напомним, местная власть в Доброполье призывает не откладывать эвакуацию.

ТЕГИ

Места
Славянск Лиман Дружковка Донецкая область Шахово
Прочее
Погибшие раненые разрушения обстрелы на Донбассе
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Спасут ли подземные школы украинское образование во время войны: опыт Харькова и Кривого Рога
Могут ли одним из решений сейчас вместо дистанционного обучения стать подземные школы?
05 августа 2025, 18:13
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:48
В Мариуполе отказались строить компенсационное жилье для 5000 пострадавших
16:07
В «ДНР» силовики похитили мужчину, отказавшегося воевать
08:35
DeepState: российские войска заняли Новохатское и Толстой в Донецкой области
19:42
«Призраки» ГУР поразили сверхсовременную РЛС оккупантов в Крыму
12:30
На оккупированной Луганщине предлагают из базы данных выбирать украинских детей на усыновление
18:28
РФ насаждает пропаганду в детсадах на оккупированной Донетчине
13:44
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
13:43
ГУР поразило базу ПВО на Ай-Петри и катер РФ у побережья
13:11
Крым страдает без воды: Алушта переходит на бочки
11:22
Воспитатели в Сватово почти год работают без зарплаты
10:04
Знак протеста: в Луганске и Алчевске снова появились жёлтые ленты
17:27
РФ усилила военную полицию в Олешковском районе Херсонщины
15:27
Российских оккупантов заставляют сдавать кровь для раненых военных на захваченной Донетчине
15:16
ДТП под Тулой: пострадали 17 жителей оккупированной Луганщины
15:07
В оккупированном Сватово дрон атаковал авто с мирными — есть жертвы
13:48
Мать Рамзана Кадырова «наградили» за заслуги перед Херсонской областью
13:43
Кремль вывозит украинскую молодежь на «вахты зомбирования»
12:12
В Симферополе расставили картонных военных для агитации
11:44
В сети появилось видео ударов по командному пункту дронов РФ в Олешках
20:59
Донецк на грани: без воды и тепла — что ждет регион осенью
все новости
15:15
Россия активно перебрасывает технику на Запорожское и Покровское направления
14:30
ВСУ: Дачное под контролем Украины, Безсаловка — зачищена
13:11
На пляже в Затоке взорвалась мина: погибли трое отдыхающих
12:15
Диверсионные российские группы появились в Покровске — DeepState
11:28
Дружковка, Константиновка, Славянск — под массированными атаками оккупантов: двое погибших и семеро раненых за сутки
10:17
Из-за обстрела вокзала в Синельниково все поезда отменены — «Укрзалізниця»
09:48
DeepState уточнил линию фронта у Толстого Донецкой области
09:07
Дроны атаковали объект «Роснефти» в Саратове
08:20
Российские войска продвигаются под Северском, Торецком и Покровском
17:34
Глава Краматорской МВА взял кредит на Audi Q3 и указал в декларации только аванс
16:48
В Мариуполе отказались строить компенсационное жилье для 5000 пострадавших
16:07
В «ДНР» силовики похитили мужчину, отказавшегося воевать
15:28
Доброполье: Власть призывает не откладывать эвакуацию
14:56
СБУ ударила по складу «шахедов» за 1300 километров от Украины
13:07
Оккупанты обстреляли автобус с мирными жителями под Херсоном
12:17
В Николаевке Донецкой области утром прогремели взрывы
11:44
Славянск снова под ударом: 37 обстрелов в Донецкой области
10:48
Воздушная тревога в Сочи: эвакуация с пляжа и коллапс в аэропорту
10:04
Переговоры о мире: место встречи — Аляска, дата — 15 августа
09:22
Зеленский: Украина не передаст свои территории России
все новости
ВИДЕО
Россия активно перебрасывает технику на Запорожское и Покровское направления Россия активно перебрасывает технику на Запорожское и Покровское направления
10 августа, 15:15
На пляже в Затоке взорвалась мина: погибли трое отдыхающих На пляже в Затоке взорвалась мина: погибли трое отдыхающих
10 августа, 13:11
Из-за обстрела вокзала в Синельниково все поезда отменены — «Укрзалізниця» Из-за обстрела вокзала в Синельниково все поезда отменены — «Укрзалізниця»
10 августа, 10:17
Дроны атаковали объект «Роснефти» в Саратове Дроны атаковали объект «Роснефти» в Саратове
10 августа, 09:07
В Мариуполе отказались строить компенсационное жилье для 5000 пострадавших В Мариуполе отказались строить компенсационное жилье для 5000 пострадавших
09 августа, 16:48
В «ДНР» силовики похитили мужчину, отказавшегося воевать В «ДНР» силовики похитили мужчину, отказавшегося воевать
09 августа, 16:07

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор