Дружковка, Константиновка, Славянск — под массированными атаками оккупантов: двое погибших и семеро раненых за сутки

За 9 августа полиция зафиксировала 3 060 ударов по линии фронта и жилому сектору. Под огонь попали 11 населенных пунктов, включая Дружковку, Константиновку, Краматорск, Лиман, Славянск, а также села Боковое, Марково, Никольское, Среднее, Старый Караван и Шаховое.

Разрушено или повреждено 54 гражданских объекта, среди них 28 жилых домов. В селе Среднее Лиманской громады погиб один человек.

По Константиновке россияне нанесли авиаудар управляемой бомбой весом 500 кг, а также обстреляли город с дронов, РСЗО и артиллерии. Ранены два мирных жителя, повреждены 10 многоквартирных и 7 частных домов, учебное заведение, магазин и две хозяйственные постройки.

В Марковом в результате атаки FPV-дрона пострадал мирный житель, поврежден частный дом. Славянск подвергся удару авиабомбы «КАБ-250» и четырех дронов «Герань-2» — повреждены шесть частных домов, нежилое здание и два автомобиля.

В Никольском четыре дрона «Герань-2» разрушили часть объектов на территории предприятия. Дружковку обстреляли из РСЗО «Смерч», повредив два многоквартирных и два частных дома, образовательное учреждение и два гражданских авто.

Сегодня, 10 августа, около 4:00 и 5:00 оккупанты нанесли по Дружковке еще два удара. Погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Повреждены как минимум пять частных домов и два автомобиля.

Напомним, местная власть в Доброполье призывает не откладывать эвакуацию.