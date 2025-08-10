Дружківка, Костянтинівка, Слов'янськ — під масованими атаками окупантів: двоє загиблих та семеро поранених за добу

За 9 серпня поліція зафіксувала 3060 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогонь потрапили 11 населених пунктів, включаючи Дружківку, Костянтинівку, Краматорськ, Лиман, Слов'янськ, а також села Бокове, Маркове, Микільське, Середнє, Старий Караван та Шахове.

Зруйновано або пошкоджено 54 цивільні об'єкти, серед них 28 житлових будинків. У селі Середнє Лиманської громади загинула одна людина.

По Костянтинівці росіяни завдали авіаудару керованою бомбою вагою 500 кг, а також обстріляли місто з дронів, РСЗВ та артилерії. Поранено двох мирних жителів, пошкоджено 10 багатоквартирних та 7 приватних будинків, навчальний заклад, магазин та дві господарські споруди.

У Марковому внаслідок атаки FPV-дрону постраждав мирний житель, пошкоджено приватний будинок. Слов'янськ зазнав удару авіабомби «КАБ-250» та чотирьох дронів «Герань-2» — пошкоджено шість приватних будинків, нежитлову будівлю та два автомобілі.

У Микільському чотири дрони «Герань-2» зруйнували частину об'єктів на території підприємства. Дружківку обстріляли з РСЗВ «Смерч», пошкодивши два багатоквартирні та два приватні будинки, освітню установу та два цивільних авто.

Сьогодні, 10 серпня, близько 4:00 та 5:00 окупанти завдали по Дружківці ще двох ударів. Загинув один мирний житель, ще двоє зазнали поранень. Пошкоджено як мінімум п'ять приватних будинків та два автомобілі.

Нагадаємо, місцева влада у Добропіллі закликає не зволікати з евакуацією.