Европа рассматривает ослабление санкций в отношении РФ в обмен на полное перемирие — Sky News

Европейские союзники Украины изучают возможность постепенного ослабления санкций против России в случае, если удастся договориться о полном прекращении огня. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на источники, близкие к председательству в Совете ЕС.

По данным телеканала, план предусматривает ключевую оговорку: санкции будут немедленно возвращены в полном объеме в случае любого нарушения перемирия со стороны России.

Как уточнили источники, на первом этапе союзники надеются достичь немедленного прекращения огня сроком на 15 дней. В течение этого периода все санкции будут оставаться в силе. Этот шаг рассматривается как прелюдия к более структурированной и долгосрочной паузе в боевых действиях.

Эта информация появилась на фоне подготовки к переговорам между президентом Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщили Sky News отдельные источники в правительстве Италии, Рим намерен оказать давление на Трампа во время их видеозвонка, чтобы он привлек Европу к обсуждению украинского вопроса с Россией.