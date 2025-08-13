Європа розглядає послаблення санкцій щодо РФ в обмін на повне перемир'я — Sky News

Європейські союзники України вивчають можливість поступового послаблення санкцій проти Росії у разі, якщо вдасться домовитись про повне припинення вогню. Про це повідомляє британський телеканал Sky News із посиланням на джерела, близькі до посадовців головування у Раді ЄС.

За даними телеканалу, план передбачає ключове застереження: санкції буде негайно повернено в повному обсязі у разі будь-якого порушення перемир'я з боку Росії.

Як уточнили джерела, на першому етапі союзники сподіваються досягти негайного припинення вогню на 15 днів. Протягом цього періоду всі санкції залишатимуться чинними. Цей крок розглядається як прелюдія до більш структурованої та довгострокової паузи у бойових діях.

Ця інформація з'явилася на тлі підготовки до переговорів між президентом Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним.

Як повідомили Sky News окремі джерела в уряді Італії, Рим має намір чинити тиск на Трампа під час їхнього відеодзвінка, щоб він залучив Європу до обговорення українського питання з Росією.