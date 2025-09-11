Польша разворачивает около 40 000 военнослужащих на границах с Беларусью и Россией

Польша направляет около 40 000 военнослужащих на границах с Беларусью и Россией на фоне усиления напряженности после атаки российских дронов 10 сентября. Об этом передает TVP World.



Ожидается, что в совместных российско-белорусских учениях под названием «Запад-2025» примут участие десятки тысяч военнослужащих, это и побудило Польшу принять решение о развертывании около 40 000 своих солдат вблизи восточной границы.



Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что «Польша готовилась к учениям «Запад-2025» в течение многих месяцев».



«Польская армия провела учения, в которых приняли участие более 30 000 польских солдат, а также солдаты (НАТО), чтобы адекватно реагировать. Давайте помнить, что «Запад-2025» — это наступательные учения», — отметил он.



Ранее мы писали, что в пятницу, 12 сентября, начинаются активные российско-белорусские учения «Запад-2025». Из-за этого власти Польши приняли решение закрыть границу с Беларусью, в частности железнодорожные переходы.

