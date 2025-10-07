Объявленного в международный розыск Арестовича переобъявили в розыск в России

Алексей Арестович. Фото: Главред.ua

Бывшего советника Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича переобъявили в России в международный розыск по уголовным делам о «терроризме» и «фейках об армии».

Накануне в интервью он заявил, что отдаст России четыре области и Крым, если станет президентом Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства материалы дела.

Также информация о переобъявлении Арестовича в федеральный розыск появилась в базе данных МВД РФ, но там не указана конкретная уголовная статья, пишет РБК.

В вышедшем 6 октября на канале у Ксении Собчак интервью Арестович заявил, что в случае, если он станет президентом Украины, он отдаст России четыре области и Крым, но при этом не признает их российскими.

В мае Владимир Зеленский ввел санкции в отношении бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича.

В Украине против Арестовича возбуждены два уголовных дела.