Зеленский ввел новые санкции против России

11 октября 2025, 19:13

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября ввел новые санкции против России, синхронизированные с Японией. Об этом сообщил он в телеграм.

«Сегодня мы синхронизировали санкции с Японией – я подписал соответствующий указ. В списке санкций руководители и компании, которые обеспечивают прибылью российскую военную машину, поставляют оружие, критические компоненты, оборудование», — заявил он.

По словам Зеленского, только с июня этого года были приняты восемь санкционных пакетов — синхронизировали санкции с США, Канадой, Великобританией, Японией и все пакеты санкций Евросоюза. Всего 281 физическое и 633 юридических лица.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России и представит его детали сегодня после обеда. 

