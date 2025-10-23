СОУ снова ударили по Рязанскому НПЗ, повреждена установка АВТ-2

Место удара по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу.

Силы обороны Украины снова нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в России.



По данным аналитического канала Dnipro Osint (Гарбуз), геолокация подтверждает поражение установки АВТ-2 — комплекса первичной переработки нефти.



Отмечается, что удар был нанесен с использованием ракето-дронов «Пекло». Напомним, ночью 23 октября беспилотники уже атаковали территорию Рязанского НПЗ, расположенного в городе Рязань РФ.