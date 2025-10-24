Российские оккупанты обстреляли жилой массив Корабельного района Херсона

Вид на город во время обстрела РСЗО.

Российские военные утром осуществили неприцельный обстрел из реактивной артиллерии жилого массива Корабельного района города Херсон.



Местные жители сняли на видео момент атаки, зафиксировав удары по городской застройке, где находятся мирные жители. Видео с нескольких ракурсов также выложили в сеть оккупанты.



Напомним, армия РФ ночью и утром массированно атаковала Херсон: три женщины погибли, почти 30 человек получили ранения.



Ранее российская пропаганда утверждала, что захватила Корабельный район Херсона, несмотря на продолжающиеся обстрелы этой части города.