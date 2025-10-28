FPV-дроны 55-й ОАБР уничтожили российскую пушку «Гиацинт‑Б»

Попадание дрона в пушку.

Контрбатарейная борьба в районе Покровска сейчас в основном ведётся с помощью FPV-дронов. 55-я ОАБР уничтожила российскую пушку 2А36 «Гиацинт‑Б» после её обнаружения. Видео опубликовала 55-я ОАБР «Запорожская Сечь».







«Обнаружение вражеской артиллерии и её поражение FPV-дроном: контрбатарейную борьбу мы ведем не только пушками!», — говорится в заявлении артиллеристов.



Напомним, за минувшие сутки на фронте зафиксировано 218 боевых столкновений, из них 79 российских штурмов пришлись на Покровск.