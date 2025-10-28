FPV-дрони 55-ї ОАБР знищили російську гармату «Гіацинт-Б»

Влучання дрона в гармату.

Контрбатарейна боротьба в районі Покровська зараз в основному ведеться за допомогою FPV-дронів. 55-та ОАБР знищила російську гармату 2А36 «Гіацинт-Б» після її виявлення. Відео опублікувала 55-та ОАБР «Запорізька Січ».







«Виявлення ворожої артилерії та її ураження FPV-дроном: контрбатарейну боротьбу ми ведемо не тільки гарматами!», — йдеться в заяві артилеристів.



Нагадаємо, минулої доби на фронті зафіксовано 218 бойових зіткнень, з них 79 російських штурмів припали на Покровськ.