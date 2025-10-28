Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
FPV-дрони 55-ї ОАБР знищили російську гармату «Гіацинт-Б»
28 жовтня 2025, 13:33

FPV-дрони 55-ї ОАБР знищили російську гармату «Гіацинт-Б»

Влучання дрона в гармату. Влучання дрона в гармату.

Контрбатарейна боротьба в районі Покровська зараз в основному ведеться за допомогою FPV-дронів. 55-та ОАБР знищила російську гармату 2А36 «Гіацинт-Б» після її виявлення. Відео опублікувала 55-та ОАБР «Запорізька Січ».



«Виявлення ворожої артилерії та її ураження FPV-дроном: контрбатарейну боротьбу ми ведемо не тільки гарматами!», — йдеться в заяві артилеристів.

Нагадаємо, минулої доби на фронті зафіксовано 218 бойових зіткнень, з них 79 російських штурмів припали на Покровськ.

ВІДЕО
Стрільба по російському дрону у Костянтинівці. Фото: кадр із відео У Костянтинівці пресофіцер ЗСУ збив російський дрон та врятував життя нідерландській журналістці
28 жовтня, 21:55
Удари по російській бронетехніці на Донеччині. Фото: кадр із відео Українська армія відбила російський штурм з бронетехнікою на Донеччині: окупанти втратили танки та БМП
28 жовтня, 20:19
Влучання дрона в гармату. FPV-дрони 55-ї ОАБР знищили російську гармату «Гіацинт-Б»
28 жовтня, 13:33
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
28 жовтня, 12:47
Ханженківське водосховище після опадів знову наповнюється водою Ханженківське водосховище на Донеччині знову наповнюється після літнього обміління
28 жовтня, 12:38
Палаюча броня російських військ. На південно-західній ділянці Костянтинівського напрямку ЗС РФ кинули в бій 30 бронемашин
28 жовтня, 11:22

