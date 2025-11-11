Один человек пострадал при обстреле Константиновки

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

11 ноября Константиновка попала под российский обстрел. Известно об одном раненом. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, россияне атаковали город из ствольной артиллерии.



«Обстрел велся по жилому сектору. Пострадавший был ранен вблизи дома», — отметил он.



По предварительной информации, разрушений или повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.



Ранее мы писали, что в результате обстрела массированного обстрела 10 ноября Краматорска получила ранения одна женщина.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»