Одна людина постраждала під час обстрілу Костянтинівки

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

11 листопада Костянтинівка потрапила під російський обстріл. Відомо про одного пораненого. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, росіяни атакували місто зі ствольної артилерії.



«Обстріл вівся житловим сектором. Потерпілого було поранено поблизу будинку», — зазначив він.



За попередньою інформацією, руйнувань чи пошкоджень об'єктів інфраструктури не зафіксовано.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»