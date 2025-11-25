При обстреле Константиновки тяжело ранен местный житель

Во вторник, 25 ноября, российские оккупанты атаковали город Константиновку в Донецкой области. Один человек получил ранения. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, россияне обстреляли город с помощью ударного FPV-дрона.



«Во время передвижения по одному из микрорайонов города пострадал местный житель. По предварительным данным, раненый получил тяжелые травмы и был оперативно госпитализирован в больницу в город Днепр», — уточнил он.



Медики оказывают необходимую помощь, его состояние оценивается как тяжелое.



Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.



Ранее мы писали, что российская армия днем во вторник, 25 ноября, обстреляли прифронтовой Славянск.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»