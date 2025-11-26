Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Во Франции задержали членов «SOS Донбасс» за шпионаж в пользу РФ
26 ноября 2025, 09:29

Во Франции задержали членов «SOS Донбасс» за шпионаж в пользу РФ

Анна Новикова. Фото: Le Parisien

Во Франции задержаны три человека, связанные с ассоциацией «SOS Донбасс», по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на материалы расследования.

Французская контрразведка DGSI арестовала россиянку Анну Н. (имеет также французский паспорт) и французского гражданина Венсана П. Оба обвиняются в «сговоре с иностранным государством», «сборе информации в интересах иностранного государства» и «преступном сговоре». После 96 часов допросов они заключены под стражу.

Следствие считает, что под видом гуманитарной деятельности обвиняемые могли работать на российские спецслужбы и использовать «SOS Донбасс», базирующуюся в парижском регионе, как инструмент влияния и дестабилизации. DGSI подозревает, что их вербовка произошла во время поездок на Донбасс. Оба обвиняемых отвергают причастность к шпионажу.

Третий фигурант — гражданин Украины Вячеслав П. — также арестован. Ему вменяют «порчу государственного имущества в связи с иностранным государством» и «преступный сговор» после пророссийской акции у Триумфальной арки.

Четвёртый подозреваемый — 58-летний Бернар Ф. — помещён под судебный надзор и обязан раз в неделю отмечаться в полиции. По информации Le Parisien, дело рассматривается как часть более широкой деятельности российских структур влияния во Франции.

«SOS Донбасс» позиционирует себя как гуманитарную организацию, которая оказывает помощь пострадавшим от войны регионам Украины. Согласно данным сайта ассоциации, её основательница — Анна Новикова. Организация была создана в сентябре 2022 года «в поддержку жителей Донбасса, живущих под бомбами с 2014 года».

Важно: не путать французскую «SOS Донбасс» с украинской организацией «Донбас SOS», которая является неправительственной организацией, основанной 14 марта 2014 года как сообщество волонтеров и активистов для помощи гражданскому населению в зоне боевых действий на востоке Украины.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

