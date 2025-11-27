В трех областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

В Сумской, Харьковской и Полтавской областях введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает официальный Telegram-канал НЭК «Укрэнерго».
Причиной ограничительных мер стали последствия недавних ракетных и дроновых атак по украинским энергообъектам.
Ранее опубликованные графики отключений временно не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.
В «Укрэнерго» отмечают, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
«Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго)», — говорится в сообщении компании.
Напомним, в Белгороде после ракетного удара оказалась повреждена ТЭЦ «Луч».
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
