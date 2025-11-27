Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В трех областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
27 ноября 2025, 11:37

В трех областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

Последствия ударов РФ по Харькову. Последствия ударов РФ по Харькову.

В Сумской, Харьковской и Полтавской областях введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает официальный Telegram-канал НЭК «Укрэнерго».

Причиной ограничительных мер стали последствия недавних ракетных и дроновых атак по украинским энергообъектам.

Ранее опубликованные графики отключений временно не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

В «Укрэнерго» отмечают, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

«Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго)», — говорится в сообщении компании.

Напомним, в Белгороде после ракетного удара оказалась повреждена ТЭЦ «Луч».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Харьковская область Полтавская область Сумская область
Прочее
аварийные отключения электроэнергии графики отключений
Организации
Укрэнерго

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:50
Оккупанты забирают медпрепараты у больниц ВОТ Херсонщины для силовиков
19:59
Шахтные воды и новые трубы: станет ли больше воды в Донецке в декабре ►
19:05
Оккупанты присвоили бренды Донецка и Луганска
17:22
Суда с украденной украинской пшеницей заблокированы санкциями
14:09
Дроны атаковали склады боеприпасов, место скопления личного состава и зенитный комплекс россиян на оккупированной Донетчине
10:20
Пьяных военных РФ в Донецке напугала желтая лента
14:59
В оккупированном Донецке мужчина бросил взрывчатку в толпу молодежи: его задержали
13:48
Дроны над Мариуполем: выявлены возможные позиции ПВО
13:31
Российскую армию накрыли сезонные ОРВИ и грипп — «АТЕШ»
12:32
В Ростовской области усилили проверки авто с украинскими номерами
18:18
В Должанске оккупанты на «Урале» раздавили авто с мирными
18:13
На оккупированной Луганщине в пяти городах критическая ситуация с централизованным водоснабжением – ОВА
22:25
Почти вся оккупированная Донетчина обесточена
14:52
ГУР уничтожил Ка-27 и системы ПВО РФ в Крыму
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото с ВОТ ко Дню Достоинства и Свободы
16:00
Строят витрину, когда люди без воды: оккупанты открыли кусок дороги
15:45
Падение с 240 метров: как погоня за планом стоила жизней девяти шахтеров
14:11
Передача украинских детей в российские семьи: СБУ сообщила о подозрении пяти коллаборантам
11:00
Студентов-медиков в Крыму заставляют работать в военных госпиталях
13:13
На оккупированных территориях РФ проведет «военно-патриотический диктант»
все новости
13:23
Момент сбития «Кинжала» над Киевом попал на видео
13:19
Ростовский суд дал пожизненное фермеру из Херсонщины и еще семи обвиняемым в подрыве Крымского моста
12:59
Российская армия оккупировала село под Гуляйполем – DeepState
12:42
Дроны ВСУ устроили засаду и ликвидировали двух российских военных
12:37
Российский дрон атаковал Константиновку: возле своего дома ранен мужчина
12:25
«Положили в один ряд»: российские оккупанты расстреляли пленных украинских военных под Гуляйполем – DeepState
12:02
В Херсоне дрон РФ убил женщину и ребенка: начато расследование
12:01
Месяц в ловушке на пятом этаже: в Донецкой области спасли шарпея
11:37
В трех областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
11:25
«Шахеды» ударили по Славянску: повреждены дома, есть раненые
10:50
Оккупанты забирают медпрепараты у больниц ВОТ Херсонщины для силовиков
10:49
Вечерние атаки на Днепропетровщину: трое пострадавших, повреждены дома и детсад
10:44
Пасечник заявил о массированной атаке БПЛА на энергетику оккупированной Луганщины: без света 46 тысяч абонентов
10:32
В Белгороде после удара повреждена ТЭЦ: десятки домов остались без тепла
10:13
DeepState показал, как пропагандисты снимают сюжеты в центре Покровска
09:46
Донецкая ОВА: 23 обстрела за сутки и срочная эвакуация
09:30
Армия РФ за сутки обстреляла несколько населенных пунктов Донетчины: погиб один человек, еще четыре – ранены
09:18
Покровское и Лиманское направления — под самыми тяжелыми штурмами
08:02
В Самарской области атакован Новокуйбышевский НПЗ
22:50
Харьковская чемпионка, которую боится Кремль: как судили Юлию Лемещенко
все новости
ВИДЕО
Предварительно зафиксировано уничтожение «Кинжала». Момент сбития «Кинжала» над Киевом попал на видео
27 ноября, 13:23
Дрон ВСУ наблюдает за оккупантами. Дроны ВСУ устроили засаду и ликвидировали двух российских военных
27 ноября, 12:42
Скриншот: ARK (Общественная организация «Спасение животных Харьков») Месяц в ловушке на пятом этаже: в Донецкой области спасли шарпея
27 ноября, 12:01
Фото: Генеральный штаб Украины Покровское и Лиманское направления — под самыми тяжелыми штурмами
27 ноября, 09:18
В Самарской области атакован Новокуйбышевский НПЗ В Самарской области атакован Новокуйбышевский НПЗ
27 ноября, 08:02
Мариупольский театр показал «Косметику врага» в прифронтовом Запорожье Мариупольский театр показал «Косметику врага» в прифронтовом Запорожье
26 ноября, 20:48
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор