Морпехи Украины взяли 19 оккупантов в плен в Днепропетровской области

30 ноября 2025, 15:08

В зоне ответственности 20-го армейского корпуса подразделения 37-й отдельной бригады морской пехоты провели поисково-ударные действия. По информации DeepState, была полностью зачищена Ивановка и южные окраины населенного пункта в Днепропетровской области.

Во время операции украинские морпехи ликвидировали 53 военнослужащих вражеских сил, а еще 19 взяли в плен. Захваченных передали в структуры, отвечающие за обменный фонд. Им предоставили питание и необходимую медицинскую помощь — украинская сторона подчеркивает, что соблюдает нормы международного гуманитарного права.

В бригаде отметили, что это очередное подтверждение: любое вторжение на украинскую территорию неизбежно приводит оккупационным силам к ответственности.

Напомним, разрушенный мост стал смертельной ловушкой для оккупантов в Донецкой области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

