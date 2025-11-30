Морпехи Украины взяли 19 оккупантов в плен в Днепропетровской области

В зоне ответственности 20-го армейского корпуса подразделения 37-й отдельной бригады морской пехоты провели поисково-ударные действия. По информации DeepState, была полностью зачищена Ивановка и южные окраины населенного пункта в Днепропетровской области.

Скриншот: DeepState



Во время операции украинские морпехи ликвидировали 53 военнослужащих вражеских сил, а еще 19 взяли в плен. Захваченных передали в структуры, отвечающие за обменный фонд. Им предоставили питание и необходимую медицинскую помощь — украинская сторона подчеркивает, что соблюдает нормы международного гуманитарного права.



В бригаде отметили, что это очередное подтверждение: любое вторжение на украинскую территорию неизбежно приводит оккупационным силам к ответственности.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»