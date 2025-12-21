Более полутора тысячи ударов за сутки: Донецкая область под массированным огнем РСЗО, FPV-дронов и КАБ-250

Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото: Нацполиция Украины

За 20 декабря правоохранители зафиксировали 1 651 российский обстрел по линии фронта и жилым кварталам Донецкой области. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.



Под огнем оказались восемь населенных пунктов: города Дружковка, Константиновка, Краматорск, Николаевка, а также поселок Александровка, села Виривка, Сидорово и Стародубовка. В результате атак повреждены 18 гражданских объектов, из них 14 — жилые дома.

Самые тяжелые последствия — в Дружковке. Оккупационные войска били по городу из РСЗО и сбросили две авиабомбы «КАБ-250». Один человек погиб, еще трое получили ранения. Разрушены три многоквартирных и девять частных домов, поврежден автомобиль.

В Константиновке вследствие удара FPV-дрона ранен мирный житель. По Краматорску россияне применили БпЛА «Молния-2» — поврежден частный дом. Атаками FPV-дронов задеты гражданские автомобили в Николаевке и Стародубовке. В Александровке после удара БпЛА «Герань-2» разрушены административное здание и четыре жилых дома.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали об одном погибшем и троих раненых в Дружковке, а также об одном пострадавшем мирном жителе в Константиновке.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»