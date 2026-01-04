Интенсивность обстрелов Запорожья и прифронтовых громад выросла на 20—30%

Последствия российских обстрелов Запорожского района. Фото: ЗОВА

С октября 2025 года в Запорожской области фиксируется заметный рост интенсивности российских обстрелов. Если ранее в регионе ежедневно регистрировали около 500 ударов, то сейчас это число возросло до 700. Об этом в телеэфире сообщил спикер Запорожской областной военной администрации.



По словам Александра Коваленко, российские войска атакуют Запорожье и прилегающие территории преимущественно ударными дронами типа «шахед» различных модификаций, а также артиллерией. Наиболее всего страдают населенные пункты, расположенные в 10–15 километрах от линии боевого соприкосновения.



Под постоянным огнем остаются Кушугум, Камышеваха, Нижняя Хортица, Веселянка, Орехов и другие населенные пункты. По данным ОВА, эти территории подвергаются обстрелам практически из всех видов вооружения, применяемого армией РФ.



По данным ЗОВА, всего за истекшие сутки оккупанты нанесли 569 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области. В частности, зафиксировано 13 авиационных ударов по Гуляйполю, Зализничному, Воздвижевке, Варваровке, Святопетровке, Староукраинке и Белогорью.



Кроме того, 309 беспилотников различной модификации, преимущественно FPV-дронов, атаковали Запорожье, Камышеваху, Кушугум, Нижнюю Хортицу, Веселянку, Степногорск, Приморское, Степовое, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаровное, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое и Доброполье.



Также российские войска совершили 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Гуляйполю, Зализничному, Преображенке, Зеленому и Доброполью. Еще 238 артиллерийских ударов пришлись по территории Степногорска, Приморского, Степового, Гуляйполя, Зализничного, Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Чаровного, Белогорья, Дорожнянки, Варваровки, Зеленого и Доброполья.

Напомним, по данным Донецкой ОВА, с начала полномасштабного вторжения Россия убила не менее 3865 мирных жителей Донецкой области. Еще 8747 человек получили ранения различной степени тяжести.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»