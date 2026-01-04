Квадроцикл с раненым бойцом наехал на мину «Лепесток» в Константиновке

Скриншот

В Константиновке Донецкой области во время ночной эвакуации раненого военнослужащего произошел опасный инцидент.



Квадроцикл, на котором пограничники вывозили бойца из зоны обстрелов, наехал на противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток». О случившемся сообщили в Государственной пограничной службе Украины.



Взрыв повредил транспорт, однако, несмотря на угрозу повторного подрыва и сложные условия, пограничник не остановился. Чтобы спасти побратима, он продолжил движение на трех уцелевших колесах квадроцикла и сумел вывести раненого в безопасное место.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»