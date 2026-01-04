Квадроцикл із пораненим бійцем наїхав на міну «Лєпєсток» у Костянтинівці

Скріншот

У Костянтинівці на Донеччині під час нічної евакуації пораненого військовослужбовця стався небезпечний інцидент.



Квадроцикл, на якому прикордонники вивозили бійця із зони обстрілів, наїхав на протипіхотну міну ПФМ-1 «Лєпєсток». Про те, що сталося, повідомили у Державній прикордонній службі України.



Вибух пошкодив транспорт, проте, незважаючи на загрозу повторного підриву та складні умови, прикордонник не зупинився. Щоб урятувати побратима, він продовжив рух на трьох уцілілих колесах квадроцикла і зумів вивести пораненого у безпечне місце.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»