РФ запускає дрони на наднизькій висоті в ручному режимі — Флеш

Політ БПЛА на наднизькій висоті в ручному режимі.

Російські війська почали активно застосовувати нову тактику використання безпілотників — політ на наднизькій висоті в режимі ручного керування. Про це повідомив фахівець зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.



За його словами, дрони можуть рухатися на висоті лише кількох десятків метрів, що суттєво ускладнює їх виявлення засобами протиповітряної оборони та автоматизованими системами спостереження.



«Учора я мав зустріч із профільними командувачами та фахівцями. Прошу всі підрозділи взяти цю інформацію до уваги», — зазначив експерт.



Бескрестнов наголосив, що в України вже є технологічні рішення для протидії новій загрозі, однак закликав тимчасово посилити візуальне та звукове спостереження.



Зокрема, він рекомендує виставляти віддалені пости контролю та бути готовими реагувати мобільними й стаціонарними групами прикриття навіть у випадках, коли автоматичні системи, зокрема «Віраж», не фіксують загрози.







Окрему увагу експерт радить приділяти руслам річок, відкритим рівнинам і довгим западинам у рельєфі, які противник може використовувати для прихованого підльоту дронів.

Раніше в мережі було опубліковано високоякісне відео перехоплення дронів «Шахед», що летять на низькій висоті вздовж річки Дніпро у бік Херсона.