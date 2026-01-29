Через Brave1 Market військові замовили 240 тисяч дронів

Військові за пів року замовили близько 240 тисяч безпілотників.

Українські військові за пів року замовили близько 240 тисяч безпілотників через оборонний маркетплейс Brave1 Market, використовуючи бойові бали в межах програми «Армія дронів.Бонус». Про це повідомило Міністерство оборони України.



Як зазначають у відомстві, платформа запрацювала у серпні минулого року й дозволяє підрозділам обмінювати нараховані бойові бали на дрони, наземні роботизовані комплекси, засоби радіоелектронної боротьби, комплектуючі та інше військове обладнання українського виробництва.



За цей час більш ніж половину замовлених засобів уже передали на фронт — понад 160 тисяч дронів та одиниць техніки працюють на найбільш напружених напрямках. Середній термін постачання становить близько 10 днів від моменту оформлення замовлення.



У Міноборони пояснюють, що модель роботи максимально спрощена: військові виконують бойові завдання та отримують бали, держава фінансує закупівлі, а технологічні рішення оперативно доходять до підрозділів.



Наразі на платформі доступні понад 400 українських розробок. Також нещодавно було запроваджено «Кабінет виробника», який дозволяє розробникам у режимі реального часу бачити ефективність своєї продукції на полі бою.