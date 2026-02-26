За добу армія РФ вдарила КАБами по Дружківці та безпілотниками по Слов'янську

Фото: Вадим Філашкін

За 25 лютого поліція зафіксувала 1 242 удари по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Під вогнем протягом доби перебували шість населених пунктів: Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов'янськ, селище Райгородок та село Тихонівка.



За даними донецьких правоохоронців, руйнувань зазнали 20 цивільних об'єктів, з яких 18 — житлові будинки. Найбільш серйозні наслідки зафіксовано у Дружківці: російські війська скинули авіаційну бомбу «КАБ-250». Внаслідок удару поранено трьох мирних жителів, пошкоджено три приватні будинки.



По Слов'янську противник завдав удару із застосуванням БпЛА «Гранат-4» — пошкоджено п'ять приватних будинків. У Краматорську внаслідок влучання безпілотника «Молнія-2» постраждав багатоквартирний житловий будинок.



У Миколаївці зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури, у Райгородку зруйновано один приватний будинок, у Тихонівці — вісім житлових будинків.



У Донецькій обласній військовій адміністрації повідомили, що усього за добу населені пункти області були обстріляні сім разів. З лінії фронту евакуйовано 250 людей, серед них 33 дитини.

Нагадаємо, за добу російських обстрілів на Донеччині поранено трьох мирних жителів.

