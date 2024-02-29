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Вступ-2024: Які спеціальності будуть збережено для навчання на держбюджеті

Анастасія Гришкова
29 лютого 2024, 11:45

Вступ-2024: Які спеціальності будуть збережено для навчання на держбюджеті

Що зміниться для абітурієнтів у 2024 році. Ілюстрація: Новини Донбасу за допомогою DALL·E Що зміниться для абітурієнтів у 2024 році. Ілюстрація: Новини Донбасу за допомогою DALL·E

У 2024 році особлива підтримка держави надається 61 спеціальності у 13 галузях знань. Які спеціальності будуть збережені для вступу на держбюджет — читайте в матеріалі «Новин Донбасу».

Що слід знати абітурієнтам для вступу в 2024 році

Для вступу і на бюджет, і на контракт абітурієнти мають скласти національний мультипредметний тест (НМТ) з чотирьох предметів. Три предмети будуть обовʼязковими (українська мова, математика, історія України), а один предмет — за вибором учасника (українська література, географія, біологія, фізика, хімія, англійська, німецька, французька, іспанська мова).

Також можна буде використовувати результати НМТ 2022 чи 2023, зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року.

В Україні у 2024 році буде змінено кількість спеціальностей, за якими можна буде отримати 100% покриття вартості навчання.

Державне замовлення буде збережено для спеціальностей, в яких є суспільна потреба — безпека та оборона, державний сектор, медицина, мистецтво, педагогіка.

Зокрема державного замовлення не буде передбачено за заочній формі навчання та на підготовку молодших бакалаврів. Окрім того, законодавством буде передбачено право державного замовника та обов'язок студента на контрактне відпрацювання за розподілом після здобуття освіти.

Які спеціальності залишаться для вступу до держбюджету

За даними Osvita.ua, держбюджет збережеться на такі спеціальності:

 Освіта:

  • Дошкільна освіта
  • Початкову освіту
  • Середня освіта (математикабіологія та здоров'я людини, хімія, географія, фізика, інформатика, трудове навчання та технології, природничі науки)
  • Захист України

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Природні науки:

  • Науки про Землю
  • Фізика та астрономія
  • Прикладна фізика та наноматеріали

Математика та статистика:

  • Математика
  • Статистика

Механічна інженерія:

  • Прикладна механіка
  • Матеріалознавство
  • Галузеве машинобудування
  • Авіаційна та ракетно-космічна техніка
  • Суднобудування
  • Металургія

Електрична інженерія:

  • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  • Енергетичне машинобудування
  • Атомна енергетика
  • Теплоенергетика
  • Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика

Автоматизація та приладобудування:

  • Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та роботехніка
  • Інформаційно-вимірювальні технології
  • Мікро- і наносистемна техніка

Хімічна та біоінженерія:

  • Хімічна технологія та інженерія

Електроніка та телекомунікації:

  • Електронні комунікації та радіотехніка
  • Авіоніка

Виробництво та технології:

  • Харчові технології
  • Технології легкої промисловості
  • Технології захисту довкілля
  • Гірництво
  • Нафтогазова інженерія та технології
  • Деревообробні та меблеві технології

Архітектура та будівництво:

  • Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Аграрні науки та продовольство:

  • Агрономія
  • Захист та карантин рослин
  • Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство
  • Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
  • Лісове господарство
  • Садово-паркове господарство
  • Водні біоресурси та аквакультура
  • Агроінженерія

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону:

  • Державна безпека
  • Безпека державного кордону
  • Військове управління (за видами збройних сил)
  • Забезпечення військ (сил)
  • Озброєння та військова техніка

Цивільна безпека:

  • Пожежна безпека
  • Цивільна безпека

Транспорт:

  • Морський та внутрішній водний транспорт (крім спеціалізації Навігація та управління морськими судами)
  • Авіаційний транспорт
  • Залізничний транспорт
  • Автомобільний транспорт
  • Транспортні технології (крім спеціалізації Транспортні технології (на морському та річковому транспорті), Транспортні технології на повітряному транспорті)

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Грантова система оплати вищої освіти

У міністерстві освіти очікують, що з вересня в Україні запрацює грантова система оплати навчання в закладах вищої освіти.

Розмір освітнього гранту матиме пряму залежність від результатів національного мультипредметного тесту. За розрахунками МОН, розмір гранту на здобуття вищої освіти коливатиметься від 15 до 50 тисяч грн.

На бюджетну форму навчання в Україні у 2024 році зможуть бути зараховані майже 49 тисяч вступників, а отримати державні гранти на освіту — понад 58 тисяч вступників.  

Прохідний бал у 2024 році

Цьогоріч МОН планує підвищити мінімальний конкурсний бал, необхідний для вступу на деякі спеціальності.

Прохідний поріг 150 балів планують залишити для спеціальностей «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія».

Для того, щоб вступити на інші спеціальності, абітурієнту потрібно мінімально набрати 130 балів. Ця норма буде застосовуватись до всіх вступників, окрім дітей загиблих захисників України.

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