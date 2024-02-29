Вступ-2024: Які спеціальності будуть збережено для навчання на держбюджеті

У 2024 році особлива підтримка держави надається 61 спеціальності у 13 галузях знань. Які спеціальності будуть збережені для вступу на держбюджет — читайте в матеріалі «Новин Донбасу».
Для вступу і на бюджет, і на контракт абітурієнти мають скласти національний мультипредметний тест (НМТ) з чотирьох предметів. Три предмети будуть обовʼязковими (українська мова, математика, історія України), а один предмет — за вибором учасника (українська література, географія, біологія, фізика, хімія, англійська, німецька, французька, іспанська мова).
Також можна буде використовувати результати НМТ 2022 чи 2023, зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року.
В Україні у 2024 році буде змінено кількість спеціальностей, за якими можна буде отримати 100% покриття вартості навчання.
Державне замовлення буде збережено для спеціальностей, в яких є суспільна потреба — безпека та оборона, державний сектор, медицина, мистецтво, педагогіка.
Зокрема державного замовлення не буде передбачено за заочній формі навчання та на підготовку молодших бакалаврів. Окрім того, законодавством буде передбачено право державного замовника та обов'язок студента на контрактне відпрацювання за розподілом після здобуття освіти.
За даними Osvita.ua, держбюджет збережеться на такі спеціальності:
Освіта:
Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Природні науки:
Математика та статистика:
Механічна інженерія:
Електрична інженерія:
Автоматизація та приладобудування:
Хімічна та біоінженерія:
Електроніка та телекомунікації:
Виробництво та технології:
Архітектура та будівництво:
Аграрні науки та продовольство:
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону:
Цивільна безпека:
Транспорт:
Читайте також:Освіта в Німеччині: Як адаптуються діти українських біженців та які виникають проблеми
У міністерстві освіти очікують, що з вересня в Україні запрацює грантова система оплати навчання в закладах вищої освіти.
Розмір освітнього гранту матиме пряму залежність від результатів національного мультипредметного тесту. За розрахунками МОН, розмір гранту на здобуття вищої освіти коливатиметься від 15 до 50 тисяч грн.
На бюджетну форму навчання в Україні у 2024 році зможуть бути зараховані майже 49 тисяч вступників, а отримати державні гранти на освіту — понад 58 тисяч вступників.
Цьогоріч МОН планує підвищити мінімальний конкурсний бал, необхідний для вступу на деякі спеціальності.
Прохідний поріг 150 балів планують залишити для спеціальностей «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія».
Для того, щоб вступити на інші спеціальності, абітурієнту потрібно мінімально набрати 130 балів. Ця норма буде застосовуватись до всіх вступників, окрім дітей загиблих захисників України.