В Донецке назвали причину резкого загрязнения Кальмиуса

Причиной неприятного запаха и мора рыбы в реке Кальмиус стал сброс сточных вод, свидетельствуют результаты первого анализа воды, проведенного санэпидемслужбой в подконтрольном группировке «ДНР» Донецке. Об этом сообщает сепаратистский телеканала «Оплот».



Отмечается, что рядом с местом неприятного запаха работники санэпидемслужбы сточных коллекторов не обнаружили. По их словам, отходы слили жители частного сектора.



«Мы имеем массивное бактериальное загрязнение воды. При норме 5 тысяч кишечных палочек в одном литре, мы имеем 7 миллионов», — отметил «главный санитарный врач» Донецка Валерий Ковалев.



Купаться в Кальмиусе санэпидемслужба давно запретила. Несмотря на это, пляж, где неприятный запах слабее, днем заполнен людьми. Некоторые, в том числе и дети, купаются.

Результаты повторного анализа воды будут известны к концу недели, говорится в сюжете. В санэпидемслужбе подчеркнули, что загрязнение, повлекшее неприятный запах, «само по себе пройдет спустя некоторое время».

О гибели рыбы в Кальмиусе жители Донецка сообщили на прошлой неделе.