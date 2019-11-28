СНБО Украины разработал пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время конференции «Прекращение огня и разведения войск в Донбассе: вопросы безопасности и гуманитарные аспекты».



«СНБО тщательно изучил ситуацию на временно оккупированных территриях и разработал пять сценариев реинтеграции», — цитирует его пресс-служба ведомства в Twitter. Данилов уточнил, что «все сценарии только на пользу Украине». Суть этих сценраиев в СНБО не озвучили.



Секретарь СНБО также назвал главным приоритетом создание «гуманитарных коридоров» на линии соприкосновения для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса. «Граждане Украины имеют право свободно пересекать линию соприкосновения», — подчеркнул Данилов.



Также секретарь СНБО считает, что оппоненты Украины будут делать все от них зависящее, чтобы украинская власть пошла на переговоры с так называемым руководством неподконтрольных районов Донбасса.



