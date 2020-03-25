«ДНР» ужесточила карантин для прибывших. Касается Украины и России

Группировка «ДНР» ужесточила карантинно-ограничительные меры ко всем прибывающим на подконтрольную ей территорию. Об этом сообщила глава «Минздрава ДНР» Ольга Долгошапко во время брифинга в Донецке, передает сайт dnr-online.



«Это касается лиц, приехавших как из дальнего зарубежья, так и из Украины, "ЛНР" и РФ. Мы настоятельно рекомендуем оставаться приехавшим в 14-дневной домашней самоизоляции», — уточнила она.



Долгошапко также рассказала, что «ДНР» пока не зарегистрировала ни одного случая коронавируса. При этом сейчас под стационарным наблюдением находятся 80 человек. За последние сутки в стационары госпитализированы 7 человек (из них 1 ребенок), отметила она.



Еще 418 человек находятся под наблюдением участковых врачей на дому в самоизоляции.



Долгошапко не уточнила, сколько из этих людей были госпитализированы с подозрением на COVID-19. Вчера она отмечала, что 15 из 71 пациента были помещены в больницу с подозрением на коронавирус.

По состоянию на 25 марта в Украине официально зафиксировано 113 случав коронавирусной болезни COVID-19. Четыре пациента умерли, один выздоровел.



18 марта был диагностирован первый случай коронавируса на Донетчине — у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.



С 12 марта по 3 апреля в Украине был введен карантин с целью недопущения распространения коронавируса.



Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Пропуск разрешен лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и при наличии соответствующих документов. При этом была временно отменена обязательная верификация переселенцев для получения украинских соцвыплат.



18 марта свою границу закрыла Россия, но 23 марта она разрешила въезд жителям ОРДЛО.