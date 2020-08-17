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В Донецк прибыла глава миссии Красного Креста в Украине

17 августа 2020, 13:16

В Донецк прибыла глава миссии Красного Креста в Украине

На подконтрольную группировке «ДНР» территорию прибыла глава миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт. Об этом сообщает донецкий офис МККК.

Отмечается, что Жиллетт прибыла в Донецк с официальной поездкой еще в пятницу, 14 августа. Мероприятия и встречи запланированы на понедельник и вторник — 17 и 18 августа.

Сейчас Флоранс Жиллетт находится в поселке Октябрьский на окраине Донецка. Туда представители МККК привезли гуманитарную помощь местным жителям.

В прошлый раз Жиллетт посещала Донецк в мае 2019 года. Тогда она провела встречу с «уполномоченной по правам человека в ДНР» Дарьей Морозовой. Также руководительница миссии МККК побывала на пункте пропуска «Станица Луганская». Цель нынешней поездки пока не афишируется.

На 18 августа запланировано заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В нем впервые примет участие глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Украинская сторона уже сообщила, что одним из вопросов будет обмен пленными. Не исключено, что приезд в Донецк Флоранс Жиллетт связан с этой темой.

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