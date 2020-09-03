В Луганской области ликвидированы три очага возгорания из шести

По состоянию на 11:00 3 сентября из 6 очагов возгорания сухой травы и лесных насаждений в Луганской области ликвидированы 3 — вблизи с. Бараниковка Кременского района, вблизи села Геевка Станично-Луганского района и в Трехизбенском лесничестве.



Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Продолжается тушение 3 ячеек, из которых локализована 1 ячейка в Станично-Луганском районе (между с. Болотенное и пгт Станица Луганская)», — указывается в сообщении.



К тушению дополнительно привлечены 135 человек личного состава и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.



Координацию работ проводит оперативная группа ГУ ГСЧС в Луганской области совместно с командованием ООС.



Отметим, в Офисе президента сообщили, что во исполнение поручения президента Владимира Зеленского правительство готовит решение о помощи пострадавшим от пожаров на Луганщине и Харьковщине.

Напомним, Вчера, 2 сентября, на территории области зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1 200 гектаров.