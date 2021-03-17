Арестович заявил, что обсуждение «спецоперации» по «Вагнеровцам» нарушает гостайну и привел аргументы, почему ее не было

Если спецоперация по задержанию бойцов «ЧВК Вагнера» действительно планировалась, то это является государственной тайной, которая не подлежит обсуждению, поскольку это нарушает соответствующий закон Украины и грозит уголовным наказанием. Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».



«Согласно закону Украины "О защите государственной тайны" сам факт проведения или непроведения операций такого рода является государственной тайной. Любое лицо, которое говорит, что операция была или которое говорит, что операции не было, совершает деяние, которое по своим признакам нарушает указанный закон Украины. Это уголовное преступление. Поэтому количество людей, которые бегают по просторам нашей необъятной родины и рассказывают, была ли эта операция или нет, у меня вызывает, некоторым образом, оторопь. Я не комментирую. Я до сих пор не знаю, была эта операция или нет. Все, что я могу сказать — информационная версия, которую нам вкинули, не выдерживает никакой критики, ни элементарной логической проверки, ни фактологической проверки», — сказал Арестович.



Далее он озвучил аргументы, почему, на его взгляд, такой спецоперации украинских спецслужб не было.



По словам советника, «первое, при условии сообщения о вербовке, это проверка через местные кадры о местном нанимателе».



Также он назвал «странным использованием кадров» отправление в Венесуэлу через Турцию для охраны вышек засветившейся в Украине и возможно в Ливии миссии «Вагнера», поскольку, «если последние умеют сбивать самолёты, его сотрудников не нужно отправлять охранять вышки, с чем могут справиться и обычные охранники».

Арестович предположил, что «костяк» операции вербовался с периферии России, для того, чтобы добраться до тех, кто из них воевал в Украине, и тем самым, они являются одинаково ценными.



Кроме того, он добавил, что «не было необходимости у представителей ЧВК летать через Минск в страну НАТО Турцию, к тому же давно действовавших против турецких интересов, где бы была гарантия задержания со стороны Турции, несмотря на якобы существующую легенду, ведь... добровольных профессионалов учит чувство опасности, они не любят риск, они стараются его минимизировать. Странно лететь через страну, разведка которой может тебя поймать за то, что они убивали ее граждан... даже, если они бы хотели заработать, то не хотели бы сесть в российскую тюрьму, не воспользовавшись этими деньгами».



Арестович также указал на показания белорусского перевозчика «ЧВК Вагнер», который их забирал с российской границы. «Тот отметил, что они со сложной биографией и им нужно выйти из автобуса и постоять в стороне. Они стояли сутки. После чего российские пограничники сообщили, что сходили к белорусским коллегам, которые сказали, что мы их не впустим, поскольку они в базах сайта "Миротворец". После чего, по сообщениям водителя, произошел звонок их пропустить».



«У меня вопрос, кто из украинских спецслужб обладает такой властью, чтобы приказать одновременно российским и белорусским пограничникам одним звонком [пропустить бойцов "ЧВК Вагнер" на территорию Беларуси], или американских, или турецких спецслужб. Но я сильно сомневаюсь, что все они могут приказать пограничникам двух независимых стран [Беларуси и России ] пропустить автобус с террористами "Вагнера". Кто сделал звонок?» — подчеркнул он.



Также советник указал на место заселения «вагнеровцев» — санаторий «Белорусочка» под Минском, который находится в пяти километрах от резиденции Александра Лукашенко.



«Этих людей селят в Беларуси в пяти с половиной километрах от охраняемой зоны — резиденции Лукашенко где "докладывает" не только каждая консьержка, каждый участковый и дворник, а каждый муравей. С точки зрения управления государственной охраны и протоколов, 30 километров [от резиденции президента] — это охраняемая зона, 13 километров — это критическая охраняемая зона, а 5 километров — это горящая охраняемая зона. И тут угроза власти Лукашенко... и планировщики операции заводят их в эту охраняемую зону, несмотря, что до этого их белорусский водитель сообщил, что они террористы. Это все равно, что на улице Банковая [под Офисом президента Украины] найти им временное убежище, тем, кто в розыске в международном и украинском», — сказал Арестович.



Он добавил, что «столь близкое поселение "вагнеровцев" от резиденции Лукашенко в Минске можно воспринимать как давление на белорусскую власть».



«33 человека, сбивавших самолет, связанных с российской агентурой... в стране интеграции с Россией [в Беларуси], и где часть белорусской оппозиции работает на российскую агентуру, поселяются к пяти километрах от охраняемой резиденции Лукашенко. Что должны делать белорусские спецслужбы? И сам Лукашенко? В лучшем случае воспринять это как элемент давления. Ну, допустим, я не понимаю планировщиков операции. Беларусь большая, поселить "вагнеровцев" можно, где угодно. Зачем селить в 5 километрах от резиденции Лукашенко?» — сообщил Арестович.



Он подчеркнул, что в день, когда «вагнеровцы должны были взлететь из Минска — не было самолета. «Билеты брались и сдавались, как отдельная история. Другой вопрос, как их посадить — самолет страны НАТО, Турции?... Решение на посадку принимает командир судна, и никто более. И это его решение, даже в случае, если сообщается, что на борту взрывчатка или, если он просто не послушался своих родных спецслужб. Даже, если представить, что он сел — в салоне 175 пассажиров, из которых 33 — из "Вагнера", которые понимают, что в турецкой или американской тюрьме их "с цветами встречать не будут". И как их оттуда доставать? <...> Это не так просто, брать их из самолета, где есть гражданские люди, не так просто. Сложно представить, как это сделать, и кто так делает, поскольку это чистая авантюра», — отметил Арестович.



По его словам, «если успех подобной военной операции менее 80%, то такая операция спецслужбами даже не планируется, поскольку есть большое количество "но" исключительно переменных, например, примут ли сами "вагнеровцы" решение сопротивляться, глядя в окно иллюминатора или решат захватить самолет, притворившись заложниками... никто не планирует на элементах субъективизма, иначе это неграмотное планирование, спецслужбы так не работают... поняли ли бы эти люди, что сядут в Киеве, и будут ждать "конфет" после сбивания украинского самолёта над Донбассом?... И стоит понимать, что никогда бы из Беларуси не вылетел спецрейс, на борту которого только сотрудники спецслужб, там и белорусы были, которые просто летели в Стамбул. Это значит, что тот, кто планировал спецоперацию, ставил их жизнь под угрозу. Давайте вспомним, когда захватывали самолеты в США, летящие 11 сентября [2001 года], террористам хватило ножей для режущей бумаги, чтобы захватить самолет, но они [данные террористы] интеллигентная публика, закончившая университеты, а "вагнеровцы" — убийцы, которые могли бы сделать с самолетом все, что угодно. Поэтому, те, кто планирует подставить жизни более, чем 140 гражданских в том самолете — были бы авантюристами».

29 июля 2020 года правоохранительные органы Беларуси сообщили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». 14 августа 32 из 33 задержанных вернули в Россию. Еще один остался в Беларуси, так как имеет гражданство этой страны.



Украинские правоохранители добивались экстрадиции 28 задержанных из Беларуси в Украину. По их данным, наемники, среди которых 9 граждан Украины, принимали участие в боях на Донбассе на стороне группировок «ДНР» и среди «ЛНР». Суд в Киеве заочно арестовал их по делу об участии в террористической организации.



Передачу задержанных России раскритиковал президент Владимир Зеленский.



Российские спецслужбы через СМИ заявили, что россияне стали жертвами операции украинских спецслужб. Позже источники «Цензор.нет» и «Украинской правда» сообщали, что спецоперация готовилась более года, но сорвалась из-за утечки в окружении президента Украины. В Главном управлении разведки, Службе безопасности Украины и в Офисе президента Зеленского назвали эти сообщения дезинформацией.