Жители ОРДЛО могут бесплатно сделать экспресс-тест на КПВВ

Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют возможность бесплатно сделать экспресс-тест на антиген коронавируса на украинских КПВВ.



С 5 августа начнет действовать постановление правительства Украины, которое ужесточает правила въезда через государственную границу и КПВВ на Донбассе.



Так, при въезде на подконтрольную Украине территорию через КПВВ на линии соприкосновения необходимо снова будет сдавать экспресс-тест на антиген коронавируса. Также при въезде должно быть установлено мобильное приложение «Вдома», которое контролирует самоизоляцию.



Если тестирование показало негативный результат на COVID-19, то человеку не нужно уходить на самоизоляцию.



В Луганской области единственным работающим КПВВ является пункт пропуска в Станице Луганской. В медпункте на КПВВ "Новостям Донбасса" сообщили, что у них есть бесплатные экспресс-тесты для людей, которые следуют с неподконтрольной территории.



В Донецкой области бесплатные экспресс-тесты доступны на КПВВ «Новотроицкое». Сегодня эту информацию подтвердил глава облгосадминистрации Павел Кириленко во время брифинга. Отметим, что КПВВ «Новотроицкое» функционирует только по понедельникам и пятницам — в остальные дни его работу блокирует группировка «ДНР».



Самоизоляцию не нужно проходить людям, у которых есть документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях или справки 063-О о первой прививке по курсу вакцинации.



При этом украинские пограничники не будут брать во внимание вакцинацию препаратом «Спутник V», потому что эта вакцина не была включена Всемирной организацией здравоохранения в перечень для использования в чрезвычайных ситуациях.



Жители ОРДЛО могут вакцинироваться от коронавируса на подконтрольной Украине территории.