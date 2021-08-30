Арестович рассказал, когда Кравчук может вернуться в ТКГ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, вероятно, не будет участвовать в переговорах до ноября-декабря. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24» в понедельник.



«Насколько мне известно, Леонид Макарович находится сейчас в сложном периоде реабилитации. Операция в 87 лет — это всегда очень непросто. Пока будет вести Резников. Возможно, это будет до ноября-декабря», — сказал он.

29 июня стало известно, что Леонид Кравчук перенес плановую операцию на сердце, она прошла без осложнений. 26 июля пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева сообщила, что состояние здоровья первого президента Украины ухудшилось, он почти месяц находится в реанимации после операции на сердце.



21 июля Кравчука на заседании ТКГ заменил Алексей Резников.



В Офисе президента заявляли, что пока не рассматривают возможность замены Леонида Кравчука из-за перенесенной им операции на сердце.