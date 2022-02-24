ВСУ на Донбассе сбили пять самолетов и вертолет - Генштаб ВСУ

Украинские военные сегодня сбили 5 российских самолетов и вертолет, а также уничтожили 2 танка российско-оккупационных войск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ со ссылкой на командование Объединенных сил.



«24 февраля, в районе проведения ОС, в районе Счастья уничтожены два танка и несколько грузовиков», — говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня в районе проведения ОС сбиты 5 самолетов и вертолет агрессоров. «Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Военные подразделения в своих позициях. Противник несет потери. Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников», — говорится в сообщении.



Генштаб ВСУ ранее сообщил, что с 5:00 вооруженные силы России приступили к интенсивным обстрелам подразделений ВСУ на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам ВСУ.



Госпогранслужба сообщила об атаках на пограничные подразделения, наряды и пункты пропуска, которые происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака произошла из оккупированного Крыма.